В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что недавнее освобождение Яковлевки от украинских националистов, которая расположена северо-восточнее Соледара, вызвало беспокойство в Киеве. По его словам, противник отправил резервный батальон, чтобы попытаться остановить продвижение союзных сил и предотвратить взятие украинской группировки в полукольцо.