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Марочко сообщил об усилении группировок ВСУ в районе Соледара

Армия
Марочко сообщил об усилении группировок ВСУ в районе Соледара

Командование ВСУ перебрасывают дополнительные резервы к населенному пункту Соледар в ДНР. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что недавнее освобождение Яковлевки от украинских националистов, которая расположена северо-восточнее Соледара, вызвало беспокойство в Киеве. По его словам, противник отправил резервный батальон, чтобы попытаться остановить продвижение союзных сил и предотвратить взятие украинской группировки в полукольцо.

Офицер добавил, что часть штурмующих подразделений ВСУ была отправлена для удара во фланг продвигающимся группировкам ЧВК «Вагнер».
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