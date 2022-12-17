Берлинские спасатели обнаружили несколько десятков выживших рыб из лопнувшего аквариума

Несколько десятков рыб выжили после того, как в Берлине лопнул огромный аквариум. Их спасла пожарная служба столицы Германии.
Рыб нашли в районе, где был верхний ярус разрушенного аквариума. Об этом спасатели рассказали в официальном аккаунте службы в Twitter.
В пятницу 16 декабря лопнула огромная конструкция AquaDom высотой 16 метров и диаметром 11,5 метра. Аквариум располагался в отеле в центре Берлина и вмещал в себя 1 млн литров воды. В результате инцидента два человека получили легкие ранения. В AquaDom находились 1,5 тысячи рыб, большую часть из которых спасти не удалось.