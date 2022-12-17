Вирусолог Лукашев предсказал медленный рост заболеваемости COVID-19 в России

Резкого подъема заболеваемости COVID-19 в России не ожидается, однако предсказать его длительность и общее число зараженных на пике предсказать сложно. Об этом заявил член-корреспондент Российской академии наук, вирусолог Александр Лукашев в интервью ТАСС.
Эксперт отметил, что в последние недели коронавирус распространяется довольно медленно. Это говорит о том, что в отличие от прошлых волн, следующие будут не такими стремительными и резкими.
Новые варианты вируса отличаются от прошлых мало, подчеркнул вирусолог. Это говорит о том, что антитела, выработанные у населения, продолжат защищать от заболевания.