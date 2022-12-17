Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Жена Малафеева намекнула футболисту на конец в отношениях

Шоу-бизнес
Жена Малафеева намекнула футболисту на конец в отношениях

Жена российского футболиста Вячеслава Малафеева намекнула своему супругу, что между ними все кончено. Разлад в паре намечался давно, пишет Starhit.

Как отмечает издание, супруга Малафеева переехала жить в другую квартиру. И вот недавно она в социальных сетях опубликовала пост, который явно указывает, что к мужу возвращаться она совсем не планирует.

А все дело в том, что девушка сделала себе новую прическу. По ее словам, это является четким намеком на завершение отношений. Сам футболист признался, что поддерживает контакт с супругой, так как у них есть общий ребенок и бизнес, но в их взаимопонимании возникла огромная пропасть.
разрыв отношений малафеев футболисты
Военкоры ФАН
Лучшие в аду