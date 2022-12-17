Жена Малафеева намекнула футболисту на конец в отношениях

Жена российского футболиста Вячеслава Малафеева намекнула своему супругу, что между ними все кончено. Разлад в паре намечался давно, пишет Starhit.
Как отмечает издание, супруга Малафеева переехала жить в другую квартиру. И вот недавно она в социальных сетях опубликовала пост, который явно указывает, что к мужу возвращаться она совсем не планирует.
А все дело в том, что девушка сделала себе новую прическу. По ее словам, это является четким намеком на завершение отношений. Сам футболист признался, что поддерживает контакт с супругой, так как у них есть общий ребенок и бизнес, но в их взаимопонимании возникла огромная пропасть.