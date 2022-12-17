Польские ученые нашли в картошке средство для борьбы с раком

Картофель, баклажаны и помидоры могут оказаться полезными при онкологических заболеваниях. К такому выводу пришли Магдалена Винкель и группа ученых из Университета Адама Мицкевича в Польше, сообщает Daily Mail.
Гликоалкалоиды в растениях семейства пасленовых, ягодах дерезы и черники, а также в перце обладают противораковыми свойствами. Ученые полагают, что биологически активные вещества на их основе способны смягчить побочные эффекты от некоторых методов лечения.
Доктор Чарльз Эванс, сотрудник Cancer Research UK отметил необходимость исследования всех возможных путей для разработки новых методов лечения онкологии. Поэтому крайне важно, чтобы гликоалкалоиды исследовали ученые, которые выяснят, есть ли у этих веществ потенциал стать лекарствами.