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Программа раннего выявления рака успешно зарекомендовала себя в Салехарде

Общество
Программа раннего выявления рака успешно зарекомендовала себя в Салехарде

В Салехарде успешно себя зарекомендовала программа раннего выявления онкологических заболеваний. В связи с этим принято решение о ее расширении, сообщило издание «Ямал-Медиа».

В трех городах Ямало-Ненецкого Автономного Округа пройдет дополнительный скрининг на онкозаболевания, который может пройти каждый. Обследование рекомендуется всем лицам от 40 лет.

Недавно в округе провели масштабное исследование, в котором приняли участие около двух тысяч человек. У 128 жителей выявили подозрения на злокачественные образования и предраковые заболевания. Это в значительной степени помогло врачам своевременно назначить пациентам необходимое лечение. В следующем году подобное обследование можно будет пройти еще в нескольких городах округа.
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