Программа раннего выявления рака успешно зарекомендовала себя в Салехарде

Недавно в округе провели масштабное исследование, в котором приняли участие около двух тысяч человек. У 128 жителей выявили подозрения на злокачественные образования и предраковые заболевания. Это в значительной степени помогло врачам своевременно назначить пациентам необходимое лечение. В следующем году подобное обследование можно будет пройти еще в нескольких городах округа.