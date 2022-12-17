Отечественные магазины приложений имеют несколько преимуществ перед зарубежными

Российские магазины приложений пока уступают по популярности зарубежным. Однако у них есть несколько положительных сторон.
Магазин RuStore пока не может обогнать Google Play, но он является более безопасным, так как защищен от вредоносных вирусов системой «Лаборатории Касперского». Об этом рассказали эксперты «Газете.RU».
Googl Play находится больше зараженного контента, а также нелегального софта. Кроме того, в российских магазинах не пропадают различные приложения, как это часто случается с AppStore и Google Play. Эксперты добавили, что в RuStore проще общаться с пользователями и разработчиками.