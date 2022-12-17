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Один ребенок погиб из-за стрельбы около школы в Чикаго

Происшествия
Один ребенок погиб из-за стрельбы около школы в Чикаго

Один подросток погиб, еще трое были ранены в ходе стрельбы около школы в Чикаго (штат Иллинойс). О происшествии сообщил чикагский филиал телекомпании CBS.

Один из раненных подростков находится в критическом состоянии. Остальные пострадавшие вскоре пойдут на поправку. Данные о мотивах и личности стрелявшего не приводятся.

В конце ноября в штате Филадельфия в результате стрельбы в квартале от учебного заведения пострадали четверо детей 15-16 лет. Неизвестные стреляли из проезжающего внедорожника. Объектом нападения был расположенный на улице салон красоты.
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