Zet: ввоз с Украины взорвавшегося в штабе польской полиции гранатомета не контролировался

Гранатомет, который взорвался в кабинете главного коменданта полиции Польши Ярослава Шимчика, ввезли в страну без контроля. Об этом сообщила радиостанция Zet, ссылаясь на источники.
Гранатомет был ввезен спецпоездом, который ходит между Украиной и Перемышлем. По данным источников, груз не подвергался какому-либо контролю.
Глава МВД Польши Мариуш Каминский ранее заявлял, что Шимчик не знал, какой подарок он получил. Ведущая расследование взрыва прокуратура считает главного коменданта потерпевшим.
Gazeta Wyborcza сообщает, что Шимчика уже выписали из больницы. Ему предстоит дать показания прокуратуре.