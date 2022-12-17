Более трети попыток провести смертную казнь в 2022 году в США были неудачными

Семь из 20 (35%) попыток привести в исполнение смертный приговор в 2022 году в США оказались неудачными. Это следует из доклада неправительственной организации из Вашингтона Death Penalty Information Center (DPIC).
Казни срывались из-за некомпетентности палача, дефекта протокола или его несоблюдения. Во всех случаях в 2022 году для приведения смертного приговора в исполнение использовались смертельные инъекции.
В DPIC отметили, что в текущем году состоялось 18 казней. Это наименьшее число исполненных приговоров с 1991 года, за исключением пандемийных 2020 и 2021 годов.
Неправительственная организация основана в 1990 году. DPIC публикует отчеты о смертных приговорах ежегодно.