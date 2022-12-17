Politico: спецкомитет Конгресса США проголосует по уголовным обвинениям Трампу

Сторонники Трампа 6 января 2021 года прорвались в одно из помещений Капитолия и вступили в столкновение с полицией. Они пытались помешать утверждению итогов президентских выборов, победу на которых одержал Джо Байден. В результате столкновений погибли несколько человек.