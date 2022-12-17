Politico: спецкомитет Конгресса США проголосует по уголовным обвинениям Трампу

Спецкомитет Палаты представителей Конгресса США проголосует за предъявление обвинений экс-президенту Дональду Трампу сразу по трем пунктам. Такие сведения сообщил Politico источник.
Специальный комитет ведет расследование штурма Капитолия сторонниками Трампа 6 января 2021 года. По данным Politico, конгрессмены рассмотрят доклад с рекомендациями в понедельник, 19 декабря.
Документ содержит три рекомендованных пункта уголовного обвинения, в том числе мятеж, сговор с целью введения американского правительства в заблуждение и препятствование деятельности госорганов.
Сторонники Трампа 6 января 2021 года прорвались в одно из помещений Капитолия и вступили в столкновение с полицией. Они пытались помешать утверждению итогов президентских выборов, победу на которых одержал Джо Байден. В результате столкновений погибли несколько человек.