Шойгу: в РВСП обеспечена высокая готовность

По его словам, из-за профессионализма, самоотверженности, верности служебному долгу личного состава в данный момент обеспечена высокая готовность РВСН к выполнению задач, которые стоят перед ними. Шойгу сделал это заявление во время поздравления военнослужащих с днем войск.