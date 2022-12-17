Шойгу: в РВСП обеспечена высокая готовность

В российских Ракетных войсках стратегического назначения обеспечена высокая готовность к выполнению стоящих перед ними задач. Об этом рассказал глава Министерства обороны России Сергей Шойгу.
По его словам, из-за профессионализма, самоотверженности, верности служебному долгу личного состава в данный момент обеспечена высокая готовность РВСН к выполнению задач, которые стоят перед ними. Шойгу сделал это заявление во время поздравления военнослужащих с днем войск.
Министр также добавил, что на РВСН как компонент Стратегических ядерных сил приходится около 60% задач стратегического сдерживания. Из-за этого перевооружения войск на новые ракетные комплексы будет приоритетным направлением деятельности в следующем году.