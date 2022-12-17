Сенатор Шендерюк-Жидков выразил благодарность ЕС после внесения в санкционные списки

Сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков после внесения в списки ограничений выразил благодарность ЕС за высокую оценку его работы. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.
«Благодарю чиновников из ЕС за высокую оценку моих скромных трудов на благо нашей Великой Родины. Служу России!» – написал сенатор.
Очередной пакет антироссийских санкций Евросоюза вступил в силу в пятницу, 16 декабря. В него попали 22 члена Совета Федерации, 20 членов ГД, ряд публичных личностей и несколько российских банков.