Россиянин Винник пожаловался на затягивание судебного процесса в США

Задержки повлекли потерю месяцев подготовки к разбирательству. Винник «очень расстроен» и считает, что его нужно освободить под залог, либо позволить «воспользоваться правом на скорое судебное разбирательство». Правительство США не выполнило обязательства по предоставлению доказательств по делу, следует из документов в базе данных суда.