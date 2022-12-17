Россиянин Винник пожаловался на затягивание судебного процесса в США

Россиянин Александр Винник попросил суд об освобождении под залог. В настоящее время он находится в штате Калифорния в предварительном заключении и разочарован затягиванием процесса, свидетельствуют судебные документы.
Задержки повлекли потерю месяцев подготовки к разбирательству. Винник «очень расстроен» и считает, что его нужно освободить под залог, либо позволить «воспользоваться правом на скорое судебное разбирательство». Правительство США не выполнило обязательства по предоставлению доказательств по делу, следует из документов в базе данных суда.
Винника арестовали по запросу США в 2017 году в Греции. Россиянина обвиняли в создании биржи криптовалют BTC-e без лицензии американских властей. Через нее отмывались миллиарды долларов, считают в США.