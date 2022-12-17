Депутат ГД от Крыма Шеремет назвал Джона Кирби «зарвавшимся провокатором»

Позиция Соединенных Штатов Америки, поддерживающих Украину в вопросах военной агрессии в отношении Крыма, им сильно аукнется. Любые попытки провокаций в отношении полуострова будут пресечены, заявил депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет.