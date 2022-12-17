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Депутат ГД от Крыма Шеремет назвал Джона Кирби «зарвавшимся провокатором»

Политика
Депутат ГД от Крыма Шеремет назвал Джона Кирби «зарвавшимся провокатором»

Позиция Соединенных Штатов Америки, поддерживающих Украину в вопросах военной агрессии в отношении Крыма, им сильно аукнется. Любые попытки провокаций в отношении полуострова будут пресечены, заявил депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет.

Таким образом он отреагировал на недавнее заявление координатора Совета национальной безопасности Джона Кирби, что Вашингтон признает право Киева планировать и проводить военные операции на территории Крыма. Территорией России США полуостров не считают.

Шеремет назвал Кирби «зарвавшимся провокатором», посягающим на территориальную целостность страны. Он предложил объявить американца в международный розыск.
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