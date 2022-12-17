Глава крымского парламента назвал Зеленского политическим камикадзе, которому не нужен мир

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужен мир в его стране, считает глава крымского парламента Владимир Константинов. Такой вывод спикер сделал после слов украинского лидера об отводе российских войск к границам 1991 года.
Владимир Константинов назвал Зеленского заложником войны и политическим камикадзе, которому любая форма прекращения конфликта будет равна политической или даже физической смерти. Ведь в этом случае главе Украины придется отвечать и за развал страны, и за огромные потери, и нарушение минских договоренностей, передает РИА Новости.
Глава Крымского парламента считает, что на Украине сейчас господствует нацистская диктатура. Он добавил, что Зеленский вместе со своей командой зарабатывает огромные суммы денег на помощи, поступающей из Запада, а украинцы тем временем бегут из страны и гибнут.