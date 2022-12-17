Глава крымского парламента назвал Зеленского политическим камикадзе, которому не нужен мир

Глава Крымского парламента считает, что на Украине сейчас господствует нацистская диктатура. Он добавил, что Зеленский вместе со своей командой зарабатывает огромные суммы денег на помощи, поступающей из Запада, а украинцы тем временем бегут из страны и гибнут.