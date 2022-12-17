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Депутат Киевсовета: работа киевского метро вряд ли будет восстановлена 17 декабря

Общество
Депутат Киевсовета: работа киевского метро вряд ли будет восстановлена 17 декабря

Восстановление работы киевского метрополитена 17 декабря маловероятно. Об это рассказала депутат Киевского совета Ксения Семенова в своих социальных сетях.

По информации Семеновой, около 60 процентов жителей украинской столицы находятся без электричества, а у 70 процентов нет водоснабжения.

«Метро завтра вряд ли поедет. Но будет больше автобусов по маршрутам. Хорошо, что суббота», – говорится в сообщении.

Ранее украинские СМИ сообщали, что электро- и водоснабжение в Киеве будет восстановлено примерно 17 декабря. Отмечается, что общественный транспорт города не справляется с пассажирским потоком в связи с дефицитом автобусов.
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