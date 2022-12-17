Отец детей блогера Церетиловой прокомментировал слова дедушки о крайних мерах

Отец детей блогера из Дагестана Нины Церетиловой Магомед Церетилов объяснил слова их дедушки о том, что те могут по команде выпрыгнуть в окно. Об этом информирует RT.
Ранее в интернете появилось видео, где заявил, что если ему не удастся увезти от матери живыми, то они «по его команде выпрыгнут». По его словам, в таком случае он заберет «три трупа» на родину.
Магомед Церетилов отметил, что он и его отец не хотят, чтобы дети видели «аморальные действия» их матери. Он заявил, что та приносит и показывает леденцы в виде половых органов.
Мужчина отметил, что по этой причине отец разозлился и заявил, что готов пойти на крайние меры. По его словам, тот добрый человек, но находится «на пределе».
Трое детей из Калининграда на днях записали видеообращение, где пожаловались, что мать их истязает и душит. СК проводит проверку по факту произошедшего.