Девятилетний мальчик из Донбасса начал поддерживать военнослужащих на блокпосту

Девятилетний мальчик из Донбасса решил поддерживать российскую армию и помогать бойцам нести службу на блокпосте. Об этом рассказал репортер РИА Новости.
По словам мальчика, его функции заключаются в приветствии военных. Он им машет и отдает честь. Подросток также заявил, что помогает бойцам морально и поднимает им настроение.
По мнению мальчика, в обязанности настоящего военного входит защита детей и женщин. При этом солдат обязан быть добрым, смелым и щедрым. Подросток также собирается связать свою жизнь с вооруженными силами. Он хочет стать летчиком или танкистом.