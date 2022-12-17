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Девятилетний мальчик из Донбасса начал поддерживать военнослужащих на блокпосту

Армия
Девятилетний мальчик из Донбасса начал поддерживать военнослужащих на блокпосту

Девятилетний мальчик из Донбасса решил поддерживать российскую армию и помогать бойцам нести службу на блокпосте. Об этом рассказал репортер РИА Новости.

По словам мальчика, его функции заключаются в приветствии военных. Он им машет и отдает честь. Подросток также заявил, что помогает бойцам морально и поднимает им настроение.

По мнению мальчика, в обязанности настоящего военного входит защита детей и женщин. При этом солдат обязан быть добрым, смелым и щедрым. Подросток также собирается связать свою жизнь с вооруженными силами. Он хочет стать летчиком или танкистом.
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