Настя Ивлеева не смогла построить отношения с другом брата

Родственник артистки познакомился с 28-летним Василием Голиковым в социальных сетях некоторое время назад. Обратить внимание на программиста брат советовал еще во время отборочного кастинга «Пятницы!». У него были все шансы на успех – высокооплачиваемая работа, самодостаточность и мужественный характер.