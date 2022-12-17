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Настя Ивлеева не смогла построить отношения с другом брата

Шоу-бизнес
Настя Ивлеева не смогла построить отношения с другом брата

Очередной участник «Сердца Ивлеевой» покинул шоу. На этот раз Настя Ивлеева отвергла друга своего брата.

Родственник артистки познакомился с 28-летним Василием Голиковым в социальных сетях некоторое время назад. Обратить внимание на программиста брат советовал еще во время отборочного кастинга «Пятницы!». У него были все шансы на успех – высокооплачиваемая работа, самодостаточность и мужественный характер.

Однако любви не сложилось. Звезда провела с ним два свидания, на которых мужчина произвел на нее хорошее впечатление. Девушка оказывала Голикову знаки внимания, которыми все и ограничилось.
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