Настя Ивлеева не смогла построить отношения с другом брата

Очередной участник «Сердца Ивлеевой» покинул шоу. На этот раз Настя Ивлеева отвергла друга своего брата.
Родственник артистки познакомился с 28-летним Василием Голиковым в социальных сетях некоторое время назад. Обратить внимание на программиста брат советовал еще во время отборочного кастинга «Пятницы!». У него были все шансы на успех – высокооплачиваемая работа, самодостаточность и мужественный характер.
Однако любви не сложилось. Звезда провела с ним два свидания, на которых мужчина произвел на нее хорошее впечатление. Девушка оказывала Голикову знаки внимания, которыми все и ограничилось.