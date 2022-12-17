Генсек НАТО Столтенберг заявил о готовности России вести «затяжной конфликт на Украине»

Поддерживающим Украину странам необходимо продолжить поставки оружия, пока Москва не поймет, что не сможет победить на поле боя. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Генеральный секретарь Альянса отметил, что не стоит недооценивать Россию, которая, как он считает, планирует долгую войну. Он добавил, что Москва пытается получить доступ к большему количеству оружия, а также готова нести потери, передает France24.
Однако Столтенберг уверен, что российско-украинский конфликт закончится за столом переговоров. В то же время он призвал членов НАТО продолжать поставлять Украине оружие и боеприпасы.