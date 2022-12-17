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Лондон проверит влияние военной помощи Киеву на ход конфликта на Украине

Политика
Лондон проверит влияние военной помощи Киеву на ход конфликта на Украине

Британский премьер Риши Сунак распорядился провести аудит влияния военной помощи Лондона на ход конфликта на Украине. Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник сообщают британские СМИ.

Предполагается в рамках аудита подготовить отчет, в котором будет дана оценка развития конфликта на Украине. В том числе, проверяющие оценят, какое значение имеет военная помощь Великобритании.

В британском правительстве опасаются, что инициатива Сунака помешает увеличению объемов помощи Украине в решающий момент конфликта. Вероятно, премьер-министр пытается копировать подход американского лидера Джо Байдена, который старается не провоцировать масштабный конфликт, отказывая в поставках определенных видов оружия, отмечают британские СМИ.
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