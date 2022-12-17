Постпредство РФ при ЕС: новый пакет санкций противоречит системе международных отношений

Представительство отметило, что недавно европейские лидеры уверяли, что не введут экстерриториальные санкции, в силу их незаконности. Однако это не мешает им вводить их в данный момент. Теперь ЕС изобрел механизм, позволяющий наказывать собственное население и другие страны за обход ограничений.