Постпредство РФ при ЕС: новый пакет санкций противоречит системе международных отношений

Новый пакет ограничений ЕС против России является нелегитимным и идет вразрез с системой международных финансовых и торговых отношений. Такую точку зрения выразили в постпредстве РФ при ЕС.
Представительство отметило, что недавно европейские лидеры уверяли, что не введут экстерриториальные санкции, в силу их незаконности. Однако это не мешает им вводить их в данный момент. Теперь ЕС изобрел механизм, позволяющий наказывать собственное население и другие страны за обход ограничений.
Учитывая вышеперечисленное, нет ничего удивительного, что все больше государств принимают российскую позицию. Они не готовы «играть по нечестным правилам», подытожили в постпредстве.