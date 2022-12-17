Зеленский заявил, что его заставляют пойти на переговоры с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые призывают его отправиться на переговоры с Россией. Глава киевского режима рассказал об этом во время беседы с французским телеканалом LCI.
По словам украинского лидера, разговор между президентом России Владимиром Путиным его французским коллегой Эммануэль Макроном является бесполезным. Зеленский предположил, что этот диалог не принесет результаты.
Макрон много раз обращал внимание, что сохраняет канал для беседы с Путиным. Президент Франции надеется, что сможет в ближайшем будущем поговорить о вопросах обеспечения безопасности украинских атомных объектов.