Сразу четыре ДТП произошло на Симферопольском шоссе в Москве

Сразу четыре дорожных происшествия случились в Москве. Все инциденты произошли на 27-м километре Симферопольского шоссе. На месте аварий работают сотрудники оперативных служб столицы России. Об этом сообщил столичный дептранс.
Детали происшествия и сведения о пострадавших в результате инцидентов уточняются. Движение в сторону центра осуществляется лишь по двум полосам Симферопольского шоссе из четырех.
Ранее автолюбитель за рулем Volvo сбил восьмилетнего мальчика около школы в Новосибирске. В результате аварии несовершеннолетний скончался. Об этом рассказали в региональном управлении ГИБДД России.