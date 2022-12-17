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Сразу четыре ДТП произошло на Симферопольском шоссе в Москве

Происшествия
Сразу четыре ДТП произошло на Симферопольском шоссе в Москве

Сразу четыре дорожных происшествия случились в Москве. Все инциденты произошли на 27-м километре Симферопольского шоссе. На месте аварий работают сотрудники оперативных служб столицы России. Об этом сообщил столичный дептранс.

Детали происшествия и сведения о пострадавших в результате инцидентов уточняются. Движение в сторону центра осуществляется лишь по двум полосам Симферопольского шоссе из четырех.

Ранее автолюбитель за рулем Volvo сбил восьмилетнего мальчика около школы в Новосибирске. В результате аварии несовершеннолетний скончался. Об этом рассказали в региональном управлении ГИБДД России.
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