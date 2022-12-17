Жительница Подмосковья рассказала о заражении коронавирусом и гриппом одновременно

Девушка рассказала, что после того, как переболела COVID-19, у нее мог быть очень ослаблен иммунитет. Поэтому она «подцепила сразу две болячки». По ее словам, заболевание протекает легко, а кроме повышенной температуры, другие симптомы не беспокоят.