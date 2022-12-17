Жительница Подмосковья рассказала о заражении коронавирусом и гриппом одновременно

Читательница интернет-издания «Подмосковье сегодня» рассказала, как ей поставили два диагноза одновременно — грипп и повторный коронавирус. Об этом она призналась в беседе с корреспондентом портала.
Девушка рассказала, что после того, как переболела COVID-19, у нее мог быть очень ослаблен иммунитет. Поэтому она «подцепила сразу две болячки». По ее словам, заболевание протекает легко, а кроме повышенной температуры, другие симптомы не беспокоят.
Заслуженный врач России Андрей Осипов в беседе с интернет-изданием также рассказал, что в его практике таких случаев не было. Однако теоретически это может произойти: после перенесенного COVID-19 иммунитет человека сильно ослабевает и не может бороться сразу с двумя вирусами.