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«Укрэнерго» отменила действие режима ЧС в энергосистеме Украины

Происшествия
«Укрэнерго» отменила действие режима ЧС в энергосистеме Украины

Компания «Укрэнерго» заявила об отмене режима чрезвычайной ситуации в украинской энергосистеме. Сообщение опубликовано на сайте организации.

Чрезвычайная ситуация в объединенной энергетической системе страны действовала с 14:00 16 декабря из-за «ударов по электроэнергетической инфраструктуре» Украины, в том числе тепловым электростанциям, подстанциям магистральных сетей и гидроэлектростанциям, говорится в сообщении.

Утром 16 декабря по всей стране на несколько часов объявили воздушную тревогу. Из разных регионов Украины, включая ее столицу, поступали данные о взрывах и сообщения о перебоях с электроснабжением.
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