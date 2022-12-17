«Укрэнерго» отменила действие режима ЧС в энергосистеме Украины

Компания «Укрэнерго» заявила об отмене режима чрезвычайной ситуации в украинской энергосистеме. Сообщение опубликовано на сайте организации.
Чрезвычайная ситуация в объединенной энергетической системе страны действовала с 14:00 16 декабря из-за «ударов по электроэнергетической инфраструктуре» Украины, в том числе тепловым электростанциям, подстанциям магистральных сетей и гидроэлектростанциям, говорится в сообщении.
Утром 16 декабря по всей стране на несколько часов объявили воздушную тревогу. Из разных регионов Украины, включая ее столицу, поступали данные о взрывах и сообщения о перебоях с электроснабжением.