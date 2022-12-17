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19Fortyfive: Запад не сможет изолировать Россию от остального мира

Политика
19Fortyfive: Запад не сможет изолировать Россию от остального мира

Изолировать Россию от остального мира не получится. Это слишком большая и значимая страна, пишет американский эксперт в сфере безопасности Роберт Фарли в статье для издания 19Fortyfive.

Автор материала подчеркивает, что несмотря на масштабные санкции Запада, заморозить экономику России так и не получилось. Остановить экспорт российских энергоносителей также не вышло, как и повлиять на военно-промышленный комплекс страны.

Санкции, уточнил колумнист, лишь нарушили глобальные цепочки поставок и подстегнули инфляцию по всему миру. По его мнению, в будущем подобное финансовое давление на Россию или Китай может стать весьма опасным для США и их союзников.
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