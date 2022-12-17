Захарова призвала Молдавию к выполнению обещания Санду о русском языке

Дипломат добавила, что в Молдавии штрафуют русскоязычные каналы и наказывают за ношение георгиевской ленты. Кроме того, в новый кодекс о выборах внесен пункт о необходимости оформлять бюллетени только на государственном языке. Печатать их на русском языке будут только по запросу избирательных комиссий.