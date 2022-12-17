Захарова призвала Молдавию к выполнению обещания Санду о русском языке

РФ призывает Молдавию сосредоточиться на выполнении данных президентом Майей Санду обещаний о русском языке. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат призвала руководство Молдавии «не заниматься передергиванием фактов», а сфокусироваться на выполнении обещания Санду «приложить максимум усилий», чтобы область использования русского языка на территории республики «была на уровне».
Захарова напомнила, что президент Молдавии заявляла об отсутствии угроз для русскоязычных жителей страны. Однако в конце февраля в стране заблокировали доступ к сайту агентства «Спутник Молдова», а позже под блокировки попали другие русскоязычные молдавские СМИ, отметила представитель МИД РФ.
Дипломат добавила, что в Молдавии штрафуют русскоязычные каналы и наказывают за ношение георгиевской ленты. Кроме того, в новый кодекс о выборах внесен пункт о необходимости оформлять бюллетени только на государственном языке. Печатать их на русском языке будут только по запросу избирательных комиссий.
Молдавские власти проводят линию «сознательного понижения статуса русского языка», а также его выдавливания из общественно-политической жизни республики, считает Захарова. По ее словам, в этих условиях говорить об уважении к русскоязычным жителям Молдавии уже вряд ли уместно.