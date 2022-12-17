Мишустин поручил внести документы для обновления льготной ипотеки до 20 декабря

Мишустин напомнил, что президент РФ Владимир Путин озвучил новые параметры льготной ипотеки. Так, она будет продлена до 1 июля 2024 года. При этом ставка вырастет до 8%. Семейная ипотека под 6% станет доступна семьям с двумя детьми. В новых регионах России ставка по ипотеке 2% будет идти под строительство нового жилья.