МИД России: без корректив у России нет смысла участвовать в сделке по зерну

Российская Федерация пересмотрит свой взгляд на зерновую сделку, если в это соглашение не будут внесены коррективы. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.
Дипломат напомнил, что подписанное в Стамбуле соглашение является пакетным. При этом, беспрепятственно выполняется только первая часть пакета, предусматривающая вывоз украинского зерна. Часть пакета по вывозу российского продовольствия не выполняется, отметил он.
Поэтому в соглашение необходимо внести коррективы, подчеркнул Вершинин, иначе смысл зерновой сделки для России является крайне смутным. Также он указал, что украинское продовольствие направляется в наиболее развитые страны Европы, что также не соответствует условию изначального договора.