Евгений Пригожин назвал трагедией инцидент с Сытым и его семьей во Франции

Предприниматель также добавил, что сын Сытого все еще находится во Франции с мамой. В связи с этим никаких поездок или жизни «золотой молодежи», как у многих российских олиграхов, у Дмитрия Сытого нет. Ситуация больше похожа на трагедию, при которой отец, женившийся на иностранке, не имеет возможности видеться со своим сыном.