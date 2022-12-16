Евгений Пригожин назвал трагедией инцидент с Сытым и его семьей во Франции

Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что события, которые произошли с главой Русского дома в Банги Дмитрием Сытым, являются трагедией. Комментарий предпринимателя опубликован на странице пресс-службы компании «Конкорд».
По словам бизнесмена, Сытый работал переводчиком французского языка. В рамках профессиональной деятельности он проживал в этой стране и женился на местной девушке, которая работает в полицейских структурах.
«У них есть совместный ребенок, который родился во Франции. Примерно с 2010 по 2016 год Дмитрий Сытый вел в России различные совместные проекты с Францией. А с 2016 года стал активно развивать российско-центральноафриканские отношения в ЦАР», — отметил Пригожин.
Предприниматель также добавил, что сын Сытого все еще находится во Франции с мамой. В связи с этим никаких поездок или жизни «золотой молодежи», как у многих российских олиграхов, у Дмитрия Сытого нет. Ситуация больше похожа на трагедию, при которой отец, женившийся на иностранке, не имеет возможности видеться со своим сыном.
Ранее Пригожин заявил, что обратился в Министерство иностранных дел РФ на фоне покушения на жизнь Сытого. Бизнесмен потребовал проверки Франции и США на терроризм.