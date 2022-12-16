Крупнейшая сеть бирж угрожает уйти из ЕС

Ограничение цен на газ является темой дискуссий в ЕС уже несколько месяцев. На сегодняшний день разногласия о размере и возможностях применения потолка цен на газ сохраняются. Большинство государств ЕС не устроило предложение Еврокомиссии об уровне потолка в 275 евро после двух недель сохранения высоких цен на рынке. Порог может быть сокращен на десять евро, а срок наложения ограничений — до пяти дней. Многие страны считают, что эти условия не будут соблюдены, а механизм не будет работать.