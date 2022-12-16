Крупнейшая сеть бирж угрожает уйти из ЕС

Амстердам, 16 декабря. Компания Intercontinental Exchange (ICE) заявила о том, что может переместить свой европейский торговый хаб за пределы Европейского союза, если объединение государств будет продолжать попытки ограничить цены на газ.
Каждая из региональных площадок ICE специализируется на определенных видах активов. ICE Futures Europe является площадкой, которая торгует контрактами на энергоносители: нефть и нефтепродукты, уголь, электроэнергию, выбросы углекислого газа, сжиженный природный газ и жидкие природные газы. Ограничения цен на газ фактически подорвет деятельность компании по многим направлениям.
ICE управляет базирующимся в Амстердаме хабом Title Transfer Facility (TTF), который является одной из крупнейших торговых площадок в Европе.
Ограничение цен на газ является темой дискуссий в ЕС уже несколько месяцев. На сегодняшний день разногласия о размере и возможностях применения потолка цен на газ сохраняются. Большинство государств ЕС не устроило предложение Еврокомиссии об уровне потолка в 275 евро после двух недель сохранения высоких цен на рынке. Порог может быть сокращен на десять евро, а срок наложения ограничений — до пяти дней. Многие страны считают, что эти условия не будут соблюдены, а механизм не будет работать.