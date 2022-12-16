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МИД России: тезисы США на саммите Африки обличают американскую политику двойных стандартов

Политика
МИД России: тезисы США на саммите Африки обличают американскую политику двойных стандартов

Вашингтон не готов к здоровой конкуренции и не способен на равноправный диалог. Это доказывают антироссийские и антикитайские заявления американских представителей в ходе саммита США-Африка, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Запрет Соединенных Штатов африканским странам на сотрудничество с РФ обнажает все двойные стандарты Вашингтона, уверяющего остальной мир в свободе выбора для этих государств. Принудительное навязывание западных ценностей неизбежно ограничивает их базовые политические и экономические свободы.

Между тем, Россия поддерживает государства Африки, которые стремятся к внешнеполитической независимость, отметила Захарова. Это будет происходить и далее, несмотря на угрозы санкций.
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