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Жители ЦАР пришли к госпиталю, чтобы поддержать главу Русского дома Дмитрия Сытого

Весь мир
Жители ЦАР пришли к госпиталю, чтобы поддержать главу Русского дома Дмитрия Сытого

Банги, 16 декабря. Жители Центральноафриканской Республики устроили стихийный митинг возле столичного госпиталя, чтобы поддержать главу культурного центра Русский дом Дмитрия Сытого.

Граждане ЦАР принесли с собой отечественные триколоры, а также самодельные баннеры с надписями: «Поправляйтесь, Дмитрий», «Скорейшего восстановления».

В первой половине дня в здании Русского дома произошел теракт. Сытый получил посылку от неизвестного адресанта. Впоследствии она сдетонировала у него в руках.

Жители ЦАР пришли к госпиталю, чтобы поддержать главу Русского дома Дмитрия Сытого

Местные правоохранительные органы установили, что взрывчатка отправлена из Того от имени Алекса Севильяно Мингуэсы. Вместе с зарядом в посылке лежало письмо с угрозами:

«Это тебе от французов. Русские уберутся из Африки».

Блогер и журналист Вадим Манукян уверен, что инцидент — дело рук западных спецслужб, в частности, Парижа. По его мнению, бывшая метрополия не может смириться с потерей контроля над Африкой и в данный момент готова идти на самые низкие действия, чтобы помешать укреплению отношений между Россией и Черным континентом.
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