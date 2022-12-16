Жители ЦАР пришли к госпиталю, чтобы поддержать главу Русского дома Дмитрия Сытого

Блогер и журналист Вадим Манукян уверен, что инцидент — дело рук западных спецслужб, в частности, Парижа. По его мнению, бывшая метрополия не может смириться с потерей контроля над Африкой и в данный момент готова идти на самые низкие действия, чтобы помешать укреплению отношений между Россией и Черным континентом.