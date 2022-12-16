Глава Ростеха Сергей Чемезов провел тест-драйв нового «Москвича»

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов провел тест-драйв нового «Москвича» в Набережных Челнах. На новинке легендарного бренда он приехал с рабочей поездкой для участия в заседании совета директоров КамАЗа.
Он отметил, что автомобиль может парковаться самостоятельно и включать стояночный тормоз при открытии дверей. По его словам, «Москвич» прекрасно держится на дороге. В целом, он охарактеризовал машину как отличную.
Производство новых «Москвичей» началось в ноябре на московском заводе. Планируется, что в продажу машина поступит до конца текущего года. Продажи в регионах стартуют немногим позже.