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США закупят нефть для восполнения стратегических резервов

Политика
США закупят нефть для восполнения стратегических резервов

Белый дом планирует закупку нефти для пополнения своих стратегических запасов. Поставки намечены на февраль 2023 года, говорится в официальном документе минэнерго США.

По информации ведомства, закупаться будет высокосернистая сырая нефть, произведенная в Соединенных Штатах. Потребность составляет до трех миллионов баррелей, а подобная закупка станет первой с начала использования стратегических резервов в 2022 году.

Министерство энергетики США в минувшую среду, 14 декабря сообщило, что запасы в стратегическом резерве обновили минимум с 1984 года. Они составили около 380 миллионов баррелей.
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