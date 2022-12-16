США закупят нефть для восполнения стратегических резервов

Белый дом планирует закупку нефти для пополнения своих стратегических запасов. Поставки намечены на февраль 2023 года, говорится в официальном документе минэнерго США.
По информации ведомства, закупаться будет высокосернистая сырая нефть, произведенная в Соединенных Штатах. Потребность составляет до трех миллионов баррелей, а подобная закупка станет первой с начала использования стратегических резервов в 2022 году.
Министерство энергетики США в минувшую среду, 14 декабря сообщило, что запасы в стратегическом резерве обновили минимум с 1984 года. Они составили около 380 миллионов баррелей.