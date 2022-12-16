В Белграде проходит марш в поддержку косовских сербов

Белград, 16 декабря. Патриотические силы Сербии вышли на шествие, призванное поддержать соотечественников на территории Косово и Метохии.
Тысячи сербов разных возрастов вышли к офису президента Александра Вучича с патриотическими плакатами, национальными флагами и лозунгами «Косово је Србија» (Косово это Сербия). Музыкальным сопровождениям марша служат не только песни о единстве сербского народа, но и российские композиции, такие как «Донбасс за нами» Натальи Качуры. Также у некоторых демонстрантов были замечены нашивки с флагом России и символика «Z» на одежде.
Предыдущий митинг в поддержку сербов Косов и Метохии прошел в Белграде 12 декабря. Ранее власти непризнанного Косово мобилизовали свои силовые структуры и заблокировали въезд в регион со стороны Сербии. За этим последовали вооруженные столкновения с сербскими жителями края и отдельные аресты.