В Белграде проходит марш в поддержку косовских сербов

Тысячи сербов разных возрастов вышли к офису президента Александра Вучича с патриотическими плакатами, национальными флагами и лозунгами «Косово је Србија» (Косово это Сербия). Музыкальным сопровождениям марша служат не только песни о единстве сербского народа, но и российские композиции, такие как «Донбасс за нами» Натальи Качуры. Также у некоторых демонстрантов были замечены нашивки с флагом России и символика «Z» на одежде.