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Минюст России внес в список иноагентов пять физлиц и три организации

Общество
Минюст России внес в список иноагентов пять физлиц и три организации

Министерство юстиции России внесло в список иностранных агентов пять физических лиц и три организации.

В перечень иноагентов попали главный редактор газеты Wonderzine Юлия Таратута, сооснователь Форума свободной России Иван Тютрин, журналист Дмитрий Любимов, политик Наталья Грязневич и бизнесмен Дмитрий Давыдов.

Минюст РФ также внес в список иноагентов региональную общественную организацию «Экологическая вахта Сахалина», автономную некоммерческую организацию «Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания», а также самарскую общественную организацию ЛГБТ+ «Ирида».
минюст иноагент министерство юстиции
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