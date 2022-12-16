Минюст России внес в список иноагентов пять физлиц и три организации

Минюст РФ также внес в список иноагентов региональную общественную организацию «Экологическая вахта Сахалина», автономную некоммерческую организацию «Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания», а также самарскую общественную организацию ЛГБТ+ «Ирида».