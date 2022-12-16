«Взаимоисключающие лошадки»: Соловейчик заявил, что Венгрии придётся выбирать между Москвой и Киевом

Сидеть на двух стульях так, чтобы не провалиться в пространство между ними, не удавалось еще никому. Об этом в интервью ФАН заявил политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик.
Ранее советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что Будапешт выступает за скорейшее вступление Украины в Евросоюз, однако не намерен терять связи с Россией.
«На двух стульях сидеть долго и успешно еще не удавалось никому, — заметил Соловейчик. — Как бы ловок ты ни был, в конце концов все равно проваливаешься между ними. И тут неважно, идет ли речь о политике, экономике, о финансовых отношениях или личной жизни. Двоеженцы, как мы знаем, кончают тем, что их выгоняют из обеих семей!»
То же самое, по словам политолога, касается и тех политических деятелей, которые делают ставку сразу на две «взаимоисключающие лошадки».
«В итоге каждая из них может придти к финишу, но уже без тех, кто на них сделал ставку, — подчеркнул аналитик. — Очевидно, что Будапешту не удастся одинаково поддерживать и Москву, и Киев, поскольку сейчас вопрос ставится четко: или у Венгрии нормальные взаимовыгодные отношения с Россией, или она ложится под брюссельских евробюрократов. Сделать и то, и другое не получится до тех самых пор, пока не завершится специальная военная операция».
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто предостерег ЕС от превращения в «займосоюз».