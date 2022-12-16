«Дать бандеровцам по рукам»:Соловейчик заявил, что Киев позарился на регионы РФ

Украинская агрессия будет распространяться на самые разные российские регионы, если ВС РФ «не дадут бандеровской сволочи по рукам». Об этом в интервью ФАН заявил политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик.
Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон признает право Украины планировать и проводить военные операции в Крыму, поскольку считает полуостров украинской территорией.
«Не исключено, что подобные заявления вскоре последуют в отношении других регионов России, — заметил Соловейчик. — Мы помним, как в свое время министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс отвергала суверенитет РФ над Воронежской и Ростовской областями. Она об этом прямо заявила своему коллеге Сергею Лаврову! Причем, еще до начала спецоперации».
Коли так, продолжил политолог, то западным странам ничто не мешает отвергать право России на другие ее части.
«Вся эта компания открыто говорит, что итогом должно стать военное поражение Москвы, и расчленение РФ толи на пять, толи на шесть государств, — отметил эксперт. — Не будем забывать и о намерениях Запада изъять у нас ядерное оружие, а также установить международный контроль за деятельностью российского ВПК».
По большому счету, подчеркнул собеседник ФАН, на кону стоит независимое существование нашей страны.
«Очевидно, что украинская агрессия будет распространяться и на другие субъекты РФ, если наши солдаты и офицеры крепко не дадут по рукам бандеровской сволочи», — резюмировал Соловейчик.
Ранее политолог и публицист Юрий Кот рассказал об опасности украинских информационных атак.