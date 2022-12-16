Bloomberg: Венгрия призвала к скорейшему принятию Украины в ЕС

Он подчеркнул, что венгерское правительство поддерживает усилия Украины по вступлению в Евросоюз и хочет, чтобы Еврокомиссия приняла меры в этом направлении. Украинское руководство в то же время открыто критикует Будапешт за продвижение российских интересов в ЕС, добавил Орбан.