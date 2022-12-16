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Евросоюз наложил санкции на ВС РФ, ВКС и сухопутные войска

Политика
Евросоюз наложил санкции на ВС РФ, ВКС и сухопутные войска

Сухопутные войска, Воздушно-космические силы, Военно-морской флот, Вооруженные силы России, а также все парламентские партии попали под санкции Европейского союза. Такие данные следуют из «Официального журнала ЕС».

Страны-члены Евросоюза 16 декабря утвердили девятый пакет санкций против России. Под ограничения попали 200 россиян, среди которых оказались вице-премьер Татьяна Голикова, ведущий Борис Корчевников, певец Григорий Лепс и другие. Кроме того, санкции нацелены на усиление контроля за продукцией двойного значения.
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