Евросоюз ввел ограничения против Московского кредитного банка и Дальневосточного банка

Девятый список антироссийских санкций Евросоюза опубликован и вступил в силу. Брюссель также ввел новые рестрикции против представителей организации «Русское имперское движение», клуба «Русич» и Союза добровольцев Донбасса, а также в отношении семи губернаторов РФ.