Евросоюз ввел ограничения против Московского кредитного банка и Дальневосточного банка

Европейский союз ввел ограничительные меры в отношении Московского кредитного банка, Всероссийского банка развития и Дальневосточного банка. Об этом говорится в «Официальном журнале ЕС».
Девятый список антироссийских санкций Евросоюза опубликован и вступил в силу. Брюссель также ввел новые рестрикции против представителей организации «Русское имперское движение», клуба «Русич» и Союза добровольцев Донбасса, а также в отношении семи губернаторов РФ.
В санкционный список при этом попали телеведущие Борис Корчевников и Марина Ким, певец Григорий Лепс, блогер и публицист Дмитрий Пучков, а также режиссер Никита Михалков. Ограничения ввели против российских министров культуры, просвещения, науки и образования.