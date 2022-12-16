Евросоюз ввел санкции против Корчевникова и Пучкова

Европейский союз ввел ограничительные меры в отношении телеведущих Бориса Корчевникова и Марины Ким, а также против певца Григория Лепса и блогера, публициста Дмитрия Пучкова. Об этом сказано в «Официальном журнале ЕС».
Ранее сообщалось, что Евросоюз решил полностью запретить операции с Всероссийским банком развития регионов. Объединение заморозит активы еще двух российских банков.
Девятый список рестрикций в отношении России также включает в себя санкции против 168 предприятий из РФ. Речь идет о компаниях, которые связаны с промышленным комплексом страны.