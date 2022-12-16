Лиха беда начала: как Россия продвигает ГЛОНАСС в Венесуэлле

В информации, посвященной очередному раунду российско-венесуэльских переговоров, важен прежде всего сам факт ее появления. Поскольку ситуация долгое время, что называется, не располагала…
Как все мы помним, твердая поддержка Москвой правительства Николаса Мадуро в свое время сыграла важную, если не решающую роль в том, что попытка Вашингтона свергнуть его путем очередной «цветной революции» провалилась. Хотя все было всерьез, и 45-й президент США Дональд Трамп носился со своим протеже Хуаном Гуайдо, словно с писаной торбой, делая громкие заявления и заставляя всех признать того «временным президентом» Венесуэлы (и многие союзники Соединенных Штатов, хотя далеко не все, — признали).
Дело чуть было не дошло до войны: Колумбия и Бразилия даже выражали готовность вооруженным путем поддержать Гуайдо и К°, но когда стало ясно, что риски слишком велики, поскольку против американских «прокси» выступит не только венесуэльские силовики, но также их коллеги из Кубы, Китая и России, до большой крови дело не дошло, хотя крови преемнику Уго Чавеса попортили немало, вплоть до заморозки и даже конфискации (якобы — в пользу всё того же Гуайдо) золотовалютных запасов официального Каракаса в западных банках.
Тем не менее, от громогласно объявленной морской блокады Венесуэлы американцам пришлось по-тихому отказаться, а после победы Байдена на президентских выборах 2020 года в США поддержку креатуры Трампа в Белом доме практически свели на нет. С началом нашей страной специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, установления антироссийских «адских санкций» и печальных последствий оных для западной энергетики и экономики, американцам пришлось искать внезапно дефицитную и нужную им нефть по всему миру: не только у саудитов, но даже у Ирана и — кто бы мог подумать?! — у Венесуэлы Николаса Мадуро. Уже в конце октября прошла информация о том, что администрация Байдена больше не будет считать Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы — похоже, его время вышло; а в конце ноября, после встречи в Мехико представителей правительства Мадуро с лидерами оппозиции (уже без списанного «за борт» Гуайдо) власти США разрешили корпорации Chevron добывать и поставлять в Соединенные Штаты нефть и нефтепродукты из Венесуэлы. Правда, пока только в счет погашения долгов официального Каракаса. Но — лиха беда начало.
Стратегический нефтяной резерв США за неполные десять месяцев проведения СВО и действия «адских санкций» сократился практически наполовину, менее чем до 400 млн баррелей, и сейчас американцы вынуждены пополнять его по текущим ценам в диапазоне 75-80 долл. за баррель (при «потолке цен» на российскую нефть в 60 долл. за баррель). И вот на таком фоне переговоры между Москвой и Каракасом возвращаются в открытый формат! Что означает: это уже не страшно и никак не повредит Венесуэле, а также выгодно для России. Причем озвученными темами: реструктуризация и выплата трехмиллиардного венесуэльского долга перед РФ, развитие сотрудничества в сферах энергетической, финансовой (и, как минимум, уже традиционно в военно-технической) повестка дня не ограничивается.
Но в любом случае отдельной «вишенкой на торте» выглядит согласие Венесуэлы открыть на своей территории наземную станцию ГЛОНАСС — российской глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС). Как известно, с лета 2014 года на территории РФ была прекращена работа всех наземных станций аналогичной американской системы Navstar GPS, что ухудшило точность определения координат для пользователей этой системы в России, в Скандинавии и в Восточной Европе (широко разрекламированный Starlink Илона Маска закрывает эту «дыру», в том числе над Украиной, немного на иной технологической базе низкоорбитальных спутников, наш аналог — глобальная многофункциональная инфокоммуникационная спутниковая система (ГМИСС) «Сфера»).
Российская ГЛОНАСС, работающая уже в совместимом с китайской ГНСС «Бэйдоу» режиме, пока располагает всего 12 наземными станциями за рубежом: в Бразилии (4), в Антарктиде (3 + 1 должна быть открыта в 2023 году на станции «Русская»), в ЮАР, в Никарагуа, Казахстане, Белоруссии и Армении, так что расширение этой сети на Венесуэлу — не просто существенный шаг по развитию отечественной системы глобального позиционирования, но и новый вызов для США, поскольку аналогичную станцию в ближайшее время планируется развернуть и на Кубе. Не вдаваясь в технические детали, можно сказать, что уже с таким присутствием в Западном полушарии ГЛОНАСС из национально-приполярной сети, каковой она по факту является в настоящее время, превратится в действительно глобальную.