Лиха беда начала: как Россия продвигает ГЛОНАСС в Венесуэлле

Тем не менее, от громогласно объявленной морской блокады Венесуэлы американцам пришлось по-тихому отказаться, а после победы Байдена на президентских выборах 2020 года в США поддержку креатуры Трампа в Белом доме практически свели на нет. С началом нашей страной специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, установления антироссийских «адских санкций» и печальных последствий оных для западной энергетики и экономики, американцам пришлось искать внезапно дефицитную и нужную им нефть по всему миру: не только у саудитов, но даже у Ирана и — кто бы мог подумать?! — у Венесуэлы Николаса Мадуро. Уже в конце октября прошла информация о том, что администрация Байдена больше не будет считать Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы — похоже, его время вышло; а в конце ноября, после встречи в Мехико представителей правительства Мадуро с лидерами оппозиции (уже без списанного «за борт» Гуайдо) власти США разрешили корпорации Chevron добывать и поставлять в Соединенные Штаты нефть и нефтепродукты из Венесуэлы. Правда, пока только в счет погашения долгов официального Каракаса. Но — лиха беда начало.