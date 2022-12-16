Для борьбы против России: политолог Соколов о том, для чего нужна Польша морской цивилизации США и Великобритании

Публицист Ирина Алкснис выступила в РИА Новости со статьей, в которой говорит, что не стоит недооценивать Польшу. Варшава извлекает уроки из ошибок прошлого и сегодня даже несет угрозу России.
Польские власти, демонстрирующие откровенный реваншизм ставят перед собой очень серьезные геополитические цели. При этом они демонстрируют вполне продуманную и перспективную стратегию.
В комментарии ФАН подоплеку нынешней польской политики раскрыл политолог Константин Соколов.
«Если вы посмотрите обзоры по ситуации в мире из очень многих источников, все говорят, что главные действующие силы США, Китай и Россия», — напоминает эксперт.
И задает вопрос: а что такое Польша с точки зрения геополитики?
Это центр влияния морской цивилизации, отвечает Соколов.
«Континентальная цивилизация это центр созидательных сил, и это Россия, — делает он экскурс в историю нынешних геополитических реалий. — А морская цивилизация — центр распределительных сил, то есть тех, которые в прежние времена за счет контроля за морскими путями хотели контролировать распределение всех благ в масштабах человечества».
Польша это сухопутный узел, опора морской цивилизации, потому что она стоит на главных путях из Евразии в Европу, объясняет политолог.
«Поэтому там логика морской цивилизации и собственных амбиций быть не может, потому что она всегда подчинялась Великобритании и Соединенным Штатам. Сейчас этот центр рассматривает Польшу как своего передового бойца в борьбе против России», — резюмирует Константин Соколов.
Ранее президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ), профессор СПбГУ Николай Межевич объяснил, что Польша может распасться из-за внутренних врагов.