BZ Berlin: последствия рождественской вечеринки партии АдГ обернулись скандалом

Зал здания парламента, в котором на широкую ногу гуляли депутаты, на утро выглядел не лучшим образом. Повсюду были разбросаны пустые бутылки, грязные тарелки, остатки праздничного гуся и емкость с топливной пастой. Предположительно чиновники пытались подогреть мясное блюдо, наплевав на правила пожарной безопасности, передает «ПолитРоссия».