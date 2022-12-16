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BZ Berlin: последствия рождественской вечеринки партии АдГ обернулись скандалом

Политика
BZ Berlin: последствия рождественской вечеринки партии АдГ обернулись скандалом

Рождественская вечеринка сотрудников немецкой политической партии «Альтернатива для Германии» обернулась громким скандалом. Об этом сообщает издание BZ Berlin.

Зал здания парламента, в котором на широкую ногу гуляли депутаты, на утро выглядел не лучшим образом. Повсюду были разбросаны пустые бутылки, грязные тарелки, остатки праздничного гуся и емкость с топливной пастой. Предположительно чиновники пытались подогреть мясное блюдо, наплевав на правила пожарной безопасности, передает «ПолитРоссия».

По словам автора, специальная комиссия занялась проведением расследования по факту многочисленных нарушений. В парламенте предупредили, что политикам из АдГ придется возместить нанесенный помещению ущерб.
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