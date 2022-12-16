Анджелина Джоли покинула пост специального посланника УВКБ ООН после 21 года работы

Напомним, что знаменитость весной этого года побывала во Львове. Она пообщалась с беженцами, после чего на нее обрушилась критика представителя МИД России Марии Захаровой. Она обвинила Джоли в том, что ее приезд отвлек внимание мировой общественности от ситуации на заводе «Азовсталь».