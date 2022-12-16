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Анджелина Джоли покинула пост специального посланника УВКБ ООН после 21 года работы

Общество
Анджелина Джоли покинула пост специального посланника УВКБ ООН после 21 года работы

Актриса Анджелина Джоли покинула пост спецпосланника Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Стоит отметить, что голливудская звезда проработала на данной должности 21 год.

В совместном заявлении УВКБ и актрисы говорится, что Джоли пришло время переходить от своей роли специального представителя к более широкому и значимому кругу гуманитарных вопросов в сфере прав человека, сообщает «Вечерняя Москва».

Напомним, что знаменитость весной этого года побывала во Львове. Она пообщалась с беженцами, после чего на нее обрушилась критика представителя МИД России Марии Захаровой. Она обвинила Джоли в том, что ее приезд отвлек внимание мировой общественности от ситуации на заводе «Азовсталь».
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