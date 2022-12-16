Врачи в ЛНР провели уникальную операцию и спасли военнопленного

Солдат ВСУ Виталий Косюк попал в плен после тяжелого ранения. Российские военные оказали ему первую помощь, вытащили с поля боя и доставили в Луганск, где хирурги несколько месяцев боролись за его жизнь.
Рота 34-летнего командира ВСУ Виталия Косюка попала под стрелковый обстрел в мае. Боец получил тяжелое ранение в области таза.
«Ощутил боль, теплоту и слабость. Начал терять сознание. Когда пришел в себя, подошли ребята из российских войск. Они спросили, кто я. Сказал, что я командир роты. Они меня оттащили, вкололи обезбол, и я опять потерял сознание», — вспоминает военнопленный.
Российские военные, рискуя собственными жизнями, оказали Виталию первую помощь и доставили в Луганск, где местные доктора несколько месяцев боролись за его жизнь.
«У пациента было повреждение мочеточника, значительная часть мочевого пузыря, то есть сформировался так называемый микроцистис и само собой была колостома. Надо было восстанавливать это все с помощью кишечной пластики. С кишки мы брали фрагменты для формирования мочеточников и потом формировали из кишки резервуар для мочевого пузыря, и параллельно еще нужно было закрыть толстокишечный свищ. На уровне малого таза была повреждена прямая кишка, и все это предстояло нам восстановить», — рассказал заведующий хирургическим отделением клиники Артак Тадевосян.
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«Мы такие операции не проводили, но по определенным причинам нам пришлось ее делать. Операция шла порядка восьми с половиной часов», — отметил Тадевосян.
Журналисту ФАН Изабелле Либерман удалось присутствовать на операции, а после лично пообщаться с военнопленным. Виталий прекрасно себя чувствует и идет на поправку. Он очень благодарен докторам и военнослужащим, отмечает не только профессионализм, но и прекрасные условия в госпитале, а также внимательное отношение к нему.
«Я хочу поблагодарить врачей, хирургов, анестезиологов, медсестер, санитаров за то, что они боролись за мою жизнь», — произнес Виталий Косюк.
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