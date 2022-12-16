Врачи в ЛНР провели уникальную операцию и спасли военнопленного

Журналисту ФАН Изабелле Либерман удалось присутствовать на операции, а после лично пообщаться с военнопленным. Виталий прекрасно себя чувствует и идет на поправку. Он очень благодарен докторам и военнослужащим, отмечает не только профессионализм, но и прекрасные условия в госпитале, а также внимательное отношение к нему.